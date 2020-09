iTaxi uruchomił testowo mobilną sieć reklamową w Warszawie

"Cieszymy się, że możemy zaproponować nowoczesne rozwiązania dla marketerów i odbiorców lokalnych, które są już popularne w Stanach Zjednoczonych i zaczynają być dostępne w Europie. Zależy nam, by nasze pojazdy były w pełni zintegrowane z otoczeniem - nie tylko wyświetlały komunikaty i treści powiązane z bieżącą lokalizacją, ale też nawiązywały interakcję z odbiorcami - zarówno pasażerami, jak i mieszkańcami stolicy. Nie będą to wyłącznie samochody świadczące usługi przewozowe, ale też integralna część miasta i jego poszczególnych dzielnic" - skomentował CEO iTaxi Jarosław Grabowski, cytowany w komunikacie.

"Pierwszy etap wdrożenia naszej sieci mobility digital network to faza testowa - nie bez powodu przeprowadzamy ją w Warszawie. Tu mamy największą liczbę pojazdów, kierowców i klientów, a zarazem jest to największy rynek reklamowy w kraju. Będziemy mogli na bieżąco oceniać i ulepszać naszą technologię. Co więcej, pomimo uchylenia uchwały krajobrazowej dla stolicy, chcemy przyczynić się swoimi działaniami do poprawy odbioru społecznego reklamy w przestrzeni publicznej. Wierzymy, że komunikaty reklamowe nie muszą szpecić miasta, ale mogą w integralny sposób z nim współistnieć" - dodał strategic advisory and partnerships manager w iTaxi Tomasz Soczówka, cytowany w komunikacie.