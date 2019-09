IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

"To zdecydowanie wyższy odsetek niż wśród ogółu Polaków, którzy oszczędzają. Jak podają różne źródła, z myślą o przyszłości odkłada jedynie 5-6% z nas. W mojej opinii, to swego rodzaju wartość dodana tego programu: coraz więcej Polaków zaczyna myśleć o oszczędzaniu. W tym kontekście warto pamiętać, że zamiast odkładać środki do przysłowiowej skarpety, można je bezpiecznie zainwestować. Fundusze inwestycyjne to obecnie jedne z bezpieczniejszych instrumentów finansowych, dające potencjalnie znacznie wyższą stopę zwrotu niż lokata czy rachunek oszczędnościowy. Na rynku dostępnych jest wiele, które różnią się między sobą między innymi osiąganymi wynikami i strategią inwestycyjną - każdy powinien znaleźć coś dla siebie" - ocenił Dyl.