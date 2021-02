IZFIA: Aktywa TFI wzrosły o 5 mld zł m/m do ponad 285 mld zł na koniec stycznia

"Obserwując jak inwestorzy traktują fundusze odnosimy wrażenie, że ich popularność systematycznie rośnie. Klienci w poszukiwaniu stóp zwrotu napływają do funduszy, które oferowały bardzo atrakcyjne zyski. Przyczyniły się także do tego fundusze zarządzające PPK. Mamy jednak świadomość, że takie wyniki mogą być trudne do powtórzenia, zaś otoczenie regulacyjne funduszy jest niezwykle wymagające. Dlatego z umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość. Wiele TFI działa na granicy opłacalności i bez koniecznych zmian w prawie będzie bardzo trudno rozwijać ten rynek i zachować jego różnorodność" - skomentowała prezes IZFIA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.