Izrael wstrzymał dostawy gazu do Egiptu. Może się to odbić na Europie

Pierwszy klocek gazowego domina padł. Wojna w Strefie Gazy uruchamia scenariusz, który może doprowadzić do kolejnego etapu kryzysu gazowego w Europie. Izrael przekierował całe wydobycie gazu na wewnętrzny rynek. Wstrzymał eksport do sąsiadów, którzy nadwyżkę słali do UE.