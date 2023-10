Wysoka cena izolacji. Gospodarka Strefy Gazy cierpi przez konflikt z Izraelem

Strefa Gazy - duże bezrobocie, drastyczne ubóstwo

Bombardowania Gazy to cios nie tylko w wymiarze humanitarnym, ale i gospodarczym. Gospodarka Strefy należy bowiem do najmniejszych i najbardziej kruchych. Na czym się opiera?

Przeanalizował to Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl). Ekspert spróbował też przewidzieć ewentualny wpływ konfliktu na notowania cen ropy naftowej i złota.

Pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę to fakt, że Stefa Gazy to jeden z biedniejszych i wolniej rozwijających się obszarów świata. Długotrwała izolacja oraz trwający konflikt doprowadziły do znacznego opóźnienia w rozwoju gospodarczym Gazy - w szczególności w porównaniu do Zachodniego Brzegu.