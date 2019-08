J.W. Construction miał 1,4 mln zł zysku netto, 5,45 mln zł zysku EBIT w I półr.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 380 lokali. Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach, na inwestycjach realizowanych oraz na projektach zakończonych, to łącznie 3 782 sztuki, w tym 2 442 to lokale sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane klientom, a 1 340 to lokale będące w ofercie do sprzedaży, wymieniono w raporcie.