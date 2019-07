J.W. Construction rozpoczyna sprzedaż na Osiedlu Gościnnym w Poznaniu

"Wprowadzamy do sprzedaży kolejną inwestycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Jej kluczowym atutem jest położenie obok rezerwatu przyrody, Wielkopolskiego Parku Narodowego, który niewątpliwie wpływa na piękno tego regionu, a mieszkańcom pozwoli zasmakować prawdziwej natury. Wśród walorów lokalizacji warto wymienić szybki dojazd do centrum Poznania, a także fakt, iż okolica jest praktycznie samowystarczalna dzięki bogatej infrastrukturze z bogatym zapleczem handlowo-usługowym (w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Mallwowa), z dostępem do wielu obiektów rekreacyjnych i sportowych. To dobra lokalizacja także dla tych, którzy dużo podróżują, bo na lotnisko Ławica czy do autostrady A2 Berlin-Warszawa można dojechać w niecałe 10 minut" - powiedziała członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.