Jacek Drozd został powołany na wiceprezesa Rafako

Jacek Drozd to menedżer zarządzający, legitymujący się ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności wyceny przedsiębiorstw, konsolidacji i przejęć, operacjonalizacji strategii finansowej przedsiębiorstw, optymalizacji i restrukturyzacji podmiotów prawa handlowego, wprowadzania podmiotów na rynek publiczny, przeprowadzania transakcji w odniesieniu do ofert prywatnych, nadzorowania procesów związanych z pozyskiwaniem i zwiększeniem kapitałów poprzez m.in. emisje instrumentów dłużnych, organizacji obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym i prywatnym. Doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, współpracy z podległymi zespołami w zakresie rozwoju nowych kierunków działalności oraz opracowania planów wdrożenia strategii, podano także.

Poprzednio był m.in. od 2013 do 2016 wiceprezesem zarządu PGE S.A. odpowiedzialnym za pion finansowo-księgowy oraz nadzór nad departamentami korporacyjnym, ryzyka, IT, zakupów strategicznych oraz administracji i od 2018 do 2019 prezesem zarządu Fabryki Kabli ELPAR odpowiedzialnym za pion finansowo-księgowy, handel, logistykę, IT, HR oraz dział prawny.