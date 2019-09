Jacek Piekara i The Dust zaprezentowali grę 'I, the Inquisitor'

"'I, the Inquisitor' - to globalne ujęcie nazwy produkcji, które wskazuje, że gra ma być skierowana nie tylko to polskiej publiczności. Flagowy produkt The Dust skierowany jest na wszystkie rynki sprzedaży, z wyłączeniem chińskiego. Twórcy podkreślają, że nazwa gry ma powodować dumę wśród graczy, którzy będą mogli bronić boskich praw, wcielając się w inkwizytorów" - czytamy w komunikacie.