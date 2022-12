Japonia wraca do rosyjskiej ropy. Pierwszy transport od pół roku

Japonia jako jeden z sojuszników koalicji krajów zachodnich przyłączyła się do sankcji przeciwko Rosji po inwazji na Ukrainę w lutym tego roku. Rząd w Tokio powstrzymał się jednak od podjęcia surowych środków w sprawie ropy i gazu ziemnego.

Mimo tego Japonia mocno zredukowała import rosyjskiej ropy, starając się zdywersyfikować dostawy. Teraz ponownie zwiększy zakupy rosyjskiego surowca w związku z naciskami rządu, by zgromadzić zapasy paliwa po to, by uniknąć przyszłych niedoborów - wyjaśnia Bloomberg.