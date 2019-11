JLL: Liczba projektów wielofunkcyjnych może ulec podwojeniu w ciągu 5 lat

"Dostępność atrakcyjnych działek inwestycyjnych w największych polskich miastach sukcesywnie spada, nasze potrzeby zakupowe rosną, podobnie jak oczekiwania w stosunku do miejsca pracy. Bez względu na to, czy rano przyjeżdżamy do biura, idziemy na kolację lub sprawdzamy nową kolekcję w naszym ulubionym sklepie, zależy nam na wygodzie, dobrych doświadczeniach, a najlepiej aby wszystkie te elementy były dostępne w jednej lokalizacji. To wszystko przekonuje deweloperów do inwestowania w projekty wielofunkcyjne. Według naszych danych ostatnia dekada przyniosła prawie sześciokrotny wzrost powierzchni komercyjnej w ramach takich inwestycji. Tzw. obiekty mixed-use to aktualnie jeden z najważniejszych trendów kształtujących przestrzenie miejskie i kierunek rozwoju sektora nieruchomości w kolejnych latach" - powiedziała starsza konsultantka w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych JLL Anna Wdowiak, cytowana w komunikacie.

Szczególnie dobrze widać to na stołecznym rynku, gdzie na Woli wyrasta jeden z najnowocześniejszych kompleksów wielofunkcyjnych w tej części Europy - The Warsaw HUB, który oprócz powierzchni biurowej będzie miał w ofercie również przestrzenie handlowo-usługowe, hotelowe oraz centrum konferencyjne. Z kolei na Powiślu w wielofunkcyjny obiekt zmienia się Elektrownia Powiśle. Inwestycja o powierzchni ok. 55 000 m2 zaoferuje sklepy, biura, mieszkania, restauracje, szerokie portfolio usług oraz 4-gwiazdkowy butikowy hotel. Jej realizacja wpisuje się w bardzo popularny trend w Polsce - rewitalizację zabytkowych kompleksów z bogatą historią, podkreślono.

"Nieprzypadkowo termin 'mixed-use' kojarzymy z trendem rewitalizacji. Według naszych szacunków blisko połowa istniejących projektów tego typu to obiekty o walorach historycznych, które poddano gruntowanej modernizacji i przebudowie. Takie obiekty oferują genius loci - czyli specyficzną atmosferę, której nie da się łatwo wytworzyć w zupełnie nowych realizacjach. W czasach, w których deweloperzy starają się kreować atrakcyjne miejsca, a nie tylko dostarczać na rynek powierzchnie handlowe czy biurowe, jest to niewątpliwe unikalną wartością tego typu projektów" - dodał dyrektor Działu Doradztwa Strategicznego JLL Jan Jakub Zombirt.

Bez wątpienia jednak inwestycje wiążące się z modernizacją i rewitalizacją są jednymi z najbardziej wymagających. Nieruchomości te muszą mieć jasno określoną strukturę właścicielską, co zdecydowanie skraca cały proces formalny związany z otrzymaniem pozwolenia na start budowy. Ponadto są one bardzo często objęte ochroną konserwatorską, co musi być uwzględnione w projekcie inwestycji i harmonogramie prac, wskazano także.

"Do tego dochodzi jeszcze odpowiednie zaplanowanie całej inwestycji i jej funkcji, tak aby naturalnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców i biznesu, oddając jednocześnie charakter danego miejsca. Deweloperzy działający w Polsce mają już jednak duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, co będzie przekładało się na ich rosnącą podaż. Tym bardziej, że zagospodarowanie niszczejących, ale ważnych dla miasta nieruchomości to naturalna odpowiedź na szybko kurczący się bank gruntów, m.in. pod zabudowę handlową i biurową. Według prognoz JLL w przeciągu najbliższych 5 lat liczba projektów wielofunkcyjnych w Polsce może ulec podwojeniu" - czytamy w podsumowaniu.

