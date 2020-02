JLL: Popyt na biura w Polsce wyniósł rekordowe 1,6 mln m2 w 2019 roku

"Popyt na biura w 2019 był rekordowy i wyniósł aż 1,6 mln m2, z czego 693 000 m2 przypadło na główne miasta poza Warszawą. Osiągnięcie tego wyniku było między innymi możliwe dzięki znakomitym rezultatom zarejestrowanym w Krakowie, gdzie firmy wynajęły aż 267 000 m2 powierzchni. Na uwagę zasługuje też ponad dwukrotny wzrost popytu w Katowicach w porównaniu z 2018 r., co skłoniło deweloperów do realizacji nowych projektów, które zmienią panoramę miasta w nadchodzących latach" - powiedział dyrektor ds. rynków regionalnych JLL Karol Patynowski, cytowany w komunikacie.

Do największych transakcji 2019 roku na rynkach poza Warszawą należały: przednajem UBS na 19 300 m2 w Fabryczna Office Park, odnowienie Motorola Solutions Systems Polska na 17 100 m2 w Green Office oraz przednajem Sabre na 16 000 m2 w Tischnera Office. Wszystkie trzy umowy zawarto w Krakowie, poinformowano.

"Ciekawym zjawiskiem jest również zmiana struktury popytu. Podobnie jak w Warszawie, również na rynkach regionalnych rośnie wolumen przednajmów. W ubiegłym roku jego udział w łącznym zapotrzebowaniu na biura zwiększył się o 70% rok do roku i w 2019 wyniósł łącznie 213 000 m2. Stanowi to około jedną trzecią całkowitego popytu" - dodał Patynowski.

Z kolei największe umowy najmu w Polsce podpisały takie firmy, jak mBank (45 600 m2, Mennica Legacy Tower), Orange Polska (44 800 m2 w Miasteczku Orange) oraz T-Mobile (27 400 m2 w Marynarskiej 12). Wszystkie w Warszawie, zaznaczono.

"Operatorzy biur elastycznych wynajęli w 2019 roku ponad 28 000 m2 powierzchni w największych miastach poza Warszawą, co stanowi 20% wzrost rok do roku. Rosnące zaufanie w stosunku do tego segmentu rynku biurowego ilustruje umowa węgierskiego New Work w Hi Piotrkowska, będąca jednocześnie największą transakcją najmu minionego roku na łódzkim rynku" - powiedział doradca ds. elastycznych rozwiązań biurowych w JLL Adam Lis.

Silny popyt generuje wzmożoną aktywność deweloperów. W 2019 roku do użytku oddano ponad 60 projektów poza Warszawą o łącznej powierzchni 547 000 m2, podkreślono w materiale.

"Na koniec 2019 r. całkowite zasoby biurowe w Polsce przekroczyły 11 mln m2, z czego 5,61 mln m2 przypadło na regiony, a 5,59 mln m2 na Warszawę. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii rynku podaż na głównych rynkach regionalnych przewyższyła zasoby stolicy. Świadczy to o zróżnicowanym rozwoju sektora biur w Polsce i jego rosnącej dojrzałości" - ocenił starszy analityk JLL Łukasz Dziedzic.

Największymi oddanymi w ubiegłym roku inwestycjami poza Warszawą był, m.in. drugi etap projektu Business Garden we Wrocławiu i Poznaniu, Alchemia IV - Neon w Trójmieście, Tischnera Office i V.Offices w Krakowie, czy Brama Miasta B w Łodzi.

Łącznie zasoby biurowe w całym kraju urosły w ubiegłym roku o 710 000 m2, z czego aż 547 000 na rynkach regionalnych, podano.

Aktualnie poza Warszawą w budowie pozostaje 800 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Najbardziej aktywni są deweloperzy w Krakowie, Katowicach i Trójmieście. W Warszawie w realizacji pozostaje nieznacznie mniej niż poza nią - 790 000 m2, czytamy dalej.

Średni poziom pustostanów w Polsce to 8,7%. W Warszawie 7,8% istniejących zasobów biurowych pozostaje do wynajęcia. Poza nią, najniższym współczynnikiem powierzchni niewynajętej cechuje się Trójmiasto (4,9%), co oznacza, że dostępność powierzchni biurowych w tym regionie jest niewielka. Najwyższy wskaźnik występuje we Wrocławiu (12,5%). Największe spadki współczynnika powierzchni niewynajętej odnotowano w Lublinie (6,2 pkt proc. r/r) i Katowicach (3,2 pkt proc. r/r), wynika z komunikatu.

W związku z rosnącymi kosztami budowy (zarówno materiałów jak i pracy) odnotowano wzrosty czynszów na niektórych rynkach biurowych w Polsce. W ubiegłym roku zmiany miesięcznych stawek najwyższego czynszu bazowego odnotowano w: Krakowie (obecnie 13,5-15,5 euro za m2, w Trójmieście (13-14,5 euro za m2), w Łodzi (12-14 euro za m2), w Katowicach (13,6-14,5 za m2), w Poznaniu (13,6-15 euro za m2) i we Wrocławiu (13,5-14,8 euro za m2). Obecnie najwyższe czynsze transakcyjne charakteryzują Kraków. W nadchodzących kwartałach mogą nastąpić kolejne niewielkie zmiany. Z kolei w szerokim centrum Warszawy czynsze dla najlepszych nieruchomości wynoszą od 18 do 24 euro za m2, a poza nim od 11 do 16 euro, podsumowano.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące