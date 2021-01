JP Weber: Jedynie 1/3 funduszy PE i VC planuje inwestycje w spółki z Polski

"O branży private equity mówi się często jak o papierku lakmusowym polskiej gospodarki, dlatego postanowiliśmy sprawdzić czy - a jeśli tak - to w jakim stopniu pandemia dotknęła tę branżę i jej spółki portfelowe oraz w jakich barwach widzi ona nadchodzący rok. Wyniki badania dowodzą pewnej odporności funduszy private equity na pandemię" - powiedział associate partner JP Weber Piotr Dalak, cytowany w komunikacie.

W badaniu wzięły udział fundusze aktywnie działające w Polsce.

"Pomimo, że niemal wszystkie (95%) ankietowane firmy wskazują, że sytuacja gospodarcza w Polsce się pogarsza, równocześnie co 5 fundusz (21%) spodziewa się, że 2020 rok zakończy ze zwrotem z inwestycji na plusie. Niemal połowa (47%) spodziewa się podobnego poziomu zwrotu z inwestycji co w 2019 roku, a co trzeci badany uważa, że zwrot będzie niższy niż rok wcześniej (30,4%)" - czytamy w komunikacie.

Jednak 44% badanych funduszy spodziewa się zmniejszenia budżetów na nowe inwestycje.

"Badanie przeprowadzaliśmy w wyjątkowym czasie dla polskiej gospodarki - rozpoczęliśmy je po zniesieniu większości ograniczeń wynikających z pierwszej fali pandemii COVID-19. Z wielkim zainteresowaniem czekaliśmy na informacje o nastrojach w branży PE i VC w Polsce, zwłaszcza, że to inwestycje mogą zdecydować o szybkim lub długotrwałym wychodzeniu z recesji. Wyniki pozwalają jednak na ostrożny optymizm, niemal połowa funduszy (46%) wskazuje, że pandemia nie wpłynęła na decyzje związane z ich działalnością, kolejne 28% mówi, że dostrzega ten wpływ w niewielkim stopniu. Co istotne, co 5 ankietowany fundusz spodziewał, że wpływ pandemii na gospodarkę, będzie długoterminowy" - dodał Dalak.

Według badania, czynniki, które fundusze PE i VC wskazywały jako mające największy wpływ na liczbę dokonywanych inwestycji to: sytuacja gospodarcza (53%), atrakcyjne wyceny spółek (31%) oraz sytuacja polityczna (15%).

"Dlatego uzasadnione wydawały się obawy związane z sytuacją branży, zwłaszcza w kontekście prognozowanej recesji w 2020 roku. Jednak pomimo pogorszenia otoczenia gospodarczego, niemal połowa funduszy (46%) wskazuje, że pandemia nie wpłynęła na decyzje związane z ich działalnością, kolejne 28% mówi, że dostrzega ten wpływ w niewielkim stopniu, natomiast co 4. fundusz (25%) wskazuje jednak, że kryzys spowodowany wirusem COVID-19 ma duży wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne. Co, jednak ważne kolejne miesiące pokażą realny wpływ obecnej sytuacji na branżę PE" - czytamy także.

Prognozowane przez fundusze dobre zamknięcie 2020 roku może wynikać z wzmożonej aktywności inwestycyjnej w drugiej połowie roku. Niemal co 4 ankietowany w III kwartale analizował więcej projektów niż w II kwartale, jedynie 7% badanych nie planowało w drugiej połowie roku żadnych inwestycji.

"Aktywność funduszy może wzrosnąć w kolejnych kwartałach, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa badanych uznaje, że aktualne wyceny spółek w Polsce są zawyżone. Warto podkreślić, że niemal co 3. badany fundusz wskazał, że to właśnie atrakcyjne wyceny mają wpływ na liczbę dokonywanych inwestycji. Spowolnienie gospodarcze spowodowane przez pandemię i jego wpływ na wybrane branże stało się szansą dla funduszy na większą stopę zwrotu z inwestycji w przyszłości" - powiedział dyrektor M&A w JP Weber Piotr Kucharczyk, cytowany w komunikacie.

Badane fundusze PE wskazują, że zawyżona wycena spółek jest widoczna w branżach: IT (69%), retail i e-commerce (62%) oraz healtcare i pharma (56%). Natomiast fundusze VC wskazywały branże: gaming (90%), fintech (70%) oraz sztucznej inteligencji (70%). To prawdopodobnie zbyt wysoka wycena spółek w Polsce powoduje, że większość funduszy wskazuje, że planuje transakcje ze spółkami działającymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynie 1/3 planuje inwestycje w spółki z Polski. Inwestycje poza regionem CEE są znacznie mniej popularne, planuje je jedynie co 10 badany, podano także.

Według JP Weber, wniosek ten potwierdza fakt, że ankietowane fundusze PE zdecydowanie wskazują, że największy potencjał transakcyjny mają spółki z branży IT (68,8% wskazań), które umożliwiły m.in. szybką digitalizację działalności przedsiębiorstw oraz rozkwit handlu elektronicznego. Kolejna branża została wskazana przez niemal co 5. ankietowany fundusz, według którego to spółki produkcyjne mają największy potencjał (18,8%).

"Spodziewamy się ożywienia transakcyjnego nie tylko w branżach, które mocno ucierpiały podczas kryzysu, ale także w tych, które na kryzysie zyskały. Pomimo wysokich wycen spodziewamy się że sektory IT, medycyna, nowe technologie, ale również produkcja czy automotive powinny odnotować wzmożoną liczbę transakcji w nadchodzących miesiącach, zgodnie z podejściem, iż kupuje się tych, którzy mają przed sobą długofalową perspektywę wzrostu lub tych, którzy mogą zapewnić przetrwanie w niepewnych czasach" - powiedział Kucharczyk.

Wpływ pandemii ankietowane fundusze PE dostrzegają w branży bankowej.

"Co drugi badany (56%) wskazuje, że dostęp do finansowania dłużnego w III kwartale pogorszył się w stosunku do początku 2020 roku, aż 62% ankietowanych uważa, że to wynika z sytuacji gospodarczej spowodowanej przez COVID-19, co czwarty badany wskazuje, że w momencie badania (III kwartał 2020 roku) było zbyt wcześnie na ocenę wpływu pandemii na gospodarkę" - czytamy także.

"Wyniki badania wskazują, że w nadchodzących miesiącach wyzwaniem może nie być samo znalezienie odpowiedniego celu inwestycyjnego, ale raczej strukturyzacja transakcji. Wyniki finansowe banków oraz zaostrzenie polityki kredytowej w efekcie kryzysu gospodarczego może spowodować, że część dotychczas łatwych form finansowania, stanie się trudniej dostępna. Będziemy mogli się o tym przekonać w kolejnym odczycie badania 'Barometr Private Equity i Venture Capital w Polsce'" - podsumował Dalak.

Badanie "Barometr branży PE i VC w Polsce" zostało przeprowadzone przez firmę JP Weber na celowej próbie 30 funduszy PE i VC mających siedzibę w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób zarządzających funduszami, w okresie od sierpnia do października 2020 roku. Zostało ono zrealizowane mieszaną metodą wspomaganych komputerowo telefonicznych wywiadów z respondentami (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI).

JP Weber jest niezależną firmą konsultingową, która od prawie 20 lat kompleksowo wspiera decydentów i właścicieli firm w transakcjach oraz w ich codziennych wyzwaniach biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych.