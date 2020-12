JR Holding w ramach umowy zainwestuje w Ekipę i wprowadzi spółkę na giełdę

"JR Holding ASI S.A. zawarła umowę współpracy ze spółką Ekipa S.A., co jest kolejnym etapem po podpisaniu przez podmioty listu intencyjnego. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia Ekipa S.A. na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. JR Holding ASI S.A., tytułem wynagrodzenia, został zaproszony do przez Ekipa S.A. do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki" - czytamy w komunikacie.