JSW ma porozumienia z IBM, Microsoft i SAP ws. cyfrowej transformacji

"Grupa JSW zaprosiła Microsoft , aby wspólnie z JSW IT Systems zbudowały podstawy cyfrowej transformacji na potrzeby Grupy. Porozumienie między JSW i Microsoft podpisano dziś w Katowicach [...]. Porozumienie przewiduje podjęcie strategicznej współpracy, w ramach której Grupa JSW wykorzystywać będzie zaawansowane technologie Microsoft. Zakłada szeroką kooperację w obszarze wymiany wiedzy i rozwijania wspólnych projektów w oparciu o rozwiązania chmurowe Office 365, Dynamics 365 i Azure. Będą one dotyczyć m.in. systemów wspomagających zarządzanie, Internetu Rzeczy (IOT), przetwarzania dużych zbiorów danych (BigData), zaawansowanej analityki danych, blockchain, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Microsoft zapewni wsparcie technologiczne dla konkretnych segmentów biznesowych Grupy JSW: górnictwa węgla, produkcji koksu, usług remontowych i utrzymania, IT oraz innowacji, sprzedaży produktów i usług" - czytamy w komunikacie.

"Nowoczesne przemysł i górnictwo to także umiejętność wydobycia potencjału z technologii. Cyfrowa transformacja oparta na chmurze obliczeniowej otwiera przed Grupą JSW nowe możliwości w zakresie zarządzania danymi i wykorzystania mechanizmów zaawansowanej analityki w celu kreowania innowacji oraz wartości firmy. W efekcie prowadzi do zwiększenia produktywności zespołu, podniesienia efektywności procesów w całej Grupie JSW oraz rozwoju nowych usług" - powiedziała dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft Magda Taczanowska, cytowana w komunikacie.

Właśnie dlatego tak istotna jest współpraca górniczego potentata ze spółkami z branży IT, podkreśliła spółka. JSW i JSW IT Systems podczas IMF 2019 podpisały też porozumienie z firmą IBM. Zgodnie z jego treścią, strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję wspomagających działalność grupy kapitałowej JSW. Chodzi o wykorzystanie najnowszych technologii IBM w celu usprawnienia procesów produkcyjnych, operacyjnych oraz automatyzacji. Współpraca polegać będzie na wykorzystaniu chmury obliczeniowej w modelu hybrydowym oraz rozwiązań sztucznej inteligencji, analityki, statystyki i zarządzania dużą ilością danych. Efektem będzie wsparcie analityczne w procesie podejmowania kluczowych decyzji, wyeliminowanie słabych punktów oraz budowa kopalni przyszłości zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, wymieniono w informacji.

Trójstronny list intencyjny, podpisany wspólnie przez Jastrzębską Spółkę Węglową, JSW IT Systems oraz SAP Polska to kolejne porozumienie w zakresie IT. Dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz integracji obszarów nowoczesnej technologii i informatyki. Wsparcie merytoryczne spółki SAP Polska w zakresie definiowania potrzeb JSW oraz JSW IT Systems pozwoli między innymi na usprawnienie procesów przetwarzania dużej ilości danych wykorzystywanych w branży górniczej.