JSW uruchomiła dwie nowe ściany z węglem koksującym

"Pierwsza z nich została uruchomiona w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Ściana C-4 jest eksploatowana w pokładzie 404/2, ma długość 230 m i wybieg sięgający prawie 960 m. Ilość węgla koksowego do wyfedrowania to ponad 750 tysięcy ton. Dobowe wydobycie zaplanowano na poziomie 3 tysięcy ton. Ściana będzie eksploatowana do stycznia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.