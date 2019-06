Judicael Tinss został powołany na stanowisko COO Serinus Energy

Judicael Tinss posiada 18 lat doświadczenia w zarządzaniu złożami i rozwoju działalności w międzynarodowym sektorze poszukiwań i wydobycia zasobów, które zdobywał w Stanach Zjednoczonych, Afryce Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Tinss jest absolwentem Wydziału Inżynierii Naftowej na Texas A&M University, Wydziału Nauk o Ziemi Institut Français du Pétrole et des Moteurs w Rueil-Malmaison (Francja), oraz absolwentem Wydziału Inżynierii Naftowej w Colorado School of Mines w Golden (USA), podano również.