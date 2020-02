Kaufland Polska ma zgody UOKiK na przejęcie czterech sklepów Tesco

Postępowania urzędu dotyczyły przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac, BTN oraz Tesco. W wyniku koncentracji Kaufland nabył prawa do czterech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie (ul. Orkana 4), Ostrołęce (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28), Wrocławiu (ul. Długiej 37/47) i Warszawie (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41), podano także.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.