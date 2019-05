"Nowa stacja GreenWay została uruchomiona na parkingu Kaufland przy ul. Chałubińskiego 2 w Nowej Soli w województwie lubuskim. To już druga stacja GreenWay zlokalizowana przy markecie Kaufland. W związku z faktem, że stacja przechodzi obecnie obowiązkowy dla nowych ładowarek okres testowy, do końca maja można z niej korzystać za darmo. Po tym czasie ładowanie na stacji zlokalizowanej przy popularnej trasie S3 łączącej Szczecin i Wrocław będzie odpłatne, zgodnie z cennikiem GreenWay. By skorzystać z usługi ładowania, należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Możliwe jest również jednorazowe ładowanie po dokonaniu uproszczonej rejestracji pozwalającej na dokonanie autoryzacji i płatności" - czytamy w komunikacie.