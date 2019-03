Kaufland uruchomił platformę dla startupów - polskich producentów

"Pierwsze artykuły od nowych, start-upowych dostawców są dostępne w sklepach Kaufland już od 25 marca. Zostali oni wybrani jeszcze poza platformą. Do 8 kwietnia w ofercie na klientów będą czekać m.in. ekologiczne żele do prania, płyny do płukania oraz płyny do mycia naczyń [...] Łącznie około 50 nowych produktów w ofercie, które wpisują się w ideę "Działanie robi różnicę" sieci Kaufland" - czytamy także.