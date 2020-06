KE chce przekazać 300 mln euro na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek

"Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje on krajom rozwijającym się środki do budowania silniejszych systemów opieki zdrowotnej i programów uodparniających, tak aby świat stawał się coraz bardziej bezpieczny" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji, ma maju zadeklarowano przekazanie na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi, jak tylko powstanie.

Zadeklarowane przez Komisję środki w wysokości 300 mln euro pozwolą:

zaszczepić 300 mln dzieci;

uruchomić 3,6 mld USD w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych;

dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;

zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio;

finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób, podano.

Komisja zastrzegła, że jej zobowiązanie opiera się na założeniu, że nowe wieloletnie ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z którego pochodzą środki, jakie mają trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. 2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu ISWMR na okres 2021-2027 do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU.

Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień to globalne niekomercyjne partnerstwo publiczno-prywatne z siedzibą w Genewie. Sojusz został pomyślany w taki sposób, by przyciągać środki finansowe i wiedzę fachową w celu ratowania życia i ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do nowych i niedostatecznie wykorzystywanych szczepionek w krajach ubogich. Sojusz skupia administracje rządowe i producentów szczepionek zarówno z krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, kluczowe agencje ONZ, instytucje zdrowia publicznego i instytucje badawcze, a także podmioty sektora prywatnego i społeczeństwo obywatelskie.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące