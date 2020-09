KE opublikowała plan na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych

"W związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa, musieliśmy pilnie przyśpieszyć prace nad stworzeniem unii rynków kapitałowych. Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że by "przedstawiony dzisiaj plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego".

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe mają ułatwić odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom - szczególnie małym i średnim - dostęp do źródeł finansowania. Będą także wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy, podano w komunikacie.

Mimo, że większość MŚP korzysta z finansowania bankowego, może ono nie być odpowiednie lub zbyt kosztowne, dlatego finansowanie kapitałowe za pośrednictwem rynków kapitałowych (obligacje, private equity) może być dla nich często bardziej odpowiednie i zapewniać większą elastyczność. Dywersyfikacja źródeł finansowania również przyczynia się do stabilności gospodarczej i finansowej.

Ponadto plan działania Komisji ma na celu zwiększenie widoczności spółek dla inwestorów transgranicznych i lepszą integrację rynków poprzez ustanowienie ogólnounijnej platformy, która zapewni inwestorom płynny dostęp do porównywalnych informacji o spółkach. Będzie również dążyć do uproszczenia zasad notowań na rynkach publicznych i zachęcić fundusze inwestycyjne do bardziej długoterminowych inwestycji.