KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów. Zaleca plany naprawcze

Komisja zaznacza, że aby dokonywać łagodzenia obostrzeń i stymulować rozwój turystyki, (która najbardziej znacząco odczuwa skutki epidemii) należy opracować plany działań na poziomie unijnym i poziomach krajowych, począwszy od przedsiębiorstw przewoźników i innych segmentów sektora. Chodzi o to, by w zależności od sytuacji epidemiologicznej działania mogły być podejmowane szybko i sposób skoordynowany.

Komisja zapowiedziała, że wezwie touroperatorów do składania deklaracji, dotyczących uruchomienia systemu bonów, a także przygotuje specjalną platformę internetową, by umożliwić kontakt przedsiębiorstwom, występującym z ofertą turystyczną i potencjalnym klientom. Zobowiązała się także do promowania turystyki nadmorskiej i agroturystyki.