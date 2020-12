KE proponuje zmianę przepisów dot. poprawy zrównoważonego charakteru baterii

"Wniosek Komisji jest silnym impulsem dla gospodarki o obiegu zamkniętym. [...] Baterie odgrywają strategiczną rolę w kluczowych sektorach naszej gospodarki i naszego społeczeństwa, takich jak mobilność, magazynowanie energii i komunikacja. Ten zorientowany na przyszłość zestaw narzędzi legislacyjnych przyczyni się do poprawy zrównoważonego charakteru baterii" - powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius, cytowany w komunikacie.

Nowe rozporządzenie w sprawie baterii zakłada ustanowienie kompleksowych ram obejmujących wszystkie rodzaje baterii i uwzględniających ich cały cykl życia, począwszy od procesu produkcyjnego po wymogi projektowe, jak i powtórne wykorzystanie, recykling i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w nowych bateriach.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wskazał, że Europa musi zwiększyć swój strategiczny potencjał w zakresie nowych i prorozwojowych technologii, takich jak baterie, które mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przemysłu i realizacji "ambicji ekologicznych".

Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie przypadków stosowania substancji toksycznych i ograniczenie ryzyka wynikającego z niewłaściwego gospodarowania odpadami. W tym celu Komisja proponuje m.in. zakaz stosowania baterii zawierających rtęć albo kadm, zwiększenie zobowiązań dotyczących selektywnego zbierania zużytych baterii - ustalono, że do 2030 r. zbieranych będzie 70% baterii przenośnych oraz całkowity zakaz składowania zużytych baterii na wysypiskach śmieci.

Podwyższono wymagania w stosunku do wydajności recyklingu baterii kwasowo-ołowiowych oraz wprowadzono je wobec baterii litowych. Ponadto ustanowiono konkretne cele w zakresie odzysku niektórych materiałów - kobaltu, litu, ołowiu i niklu - mają one zostać osiągnięte do 2025 i 2030 r.

Od 1 lipca 2024 r. do baterii przemysłowych oraz akumulatorów pojazdów elektrycznych, nadających się do wielokrotnego ładowania i z wewnętrznym systemem magazynowania energii, a wprowadzanych do obrotu w Unii, będą musiały być załączane deklaracje dotyczące śladu węglowego. Od 1 stycznia 2026 r. baterie te będą musiały być opatrzone etykietą określającą klasę efektywności w odniesieniu do intensywności emisji dwutlenku węgla, a od 1 lipca 2027 r. - będą musiały być przestrzegane maksymalne progi śladu węglowego.

Od 1 stycznia 2027 r. pojawi się obowiązek załączania do baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych posiadających magazyn wewnętrzny trzeba będzie deklaracji dotyczące zawartości kobaltu, ołowiu, litu i niklu pochodzących z recyklingu.

Od 1 stycznia 2030 r. baterie te będą musiały wykazać się minimalną zawartością materiałów pochodzących z recyklingu (12% kobaltu; 85% ołowiu, 4% litu i 4% niklu). Od 1 stycznia 2035 r. progi te będą jeszcze wyższe (20% kobaltu, 10% litu i 12% niklu).

Globalny popyt na baterie ma wzrosnąć 14 razy do 2030 r,. a UE może odpowiadać za kilkanaście procent tego popytu. Wynika to głównie ze wzrostu użycia transportu elektrycznego, co sprawia, że rynek ten staje się coraz bardziej strategiczny na poziomie globalnym. Taki gwałtowny wzrost popytu na baterie na świecie doprowadzi do równoważnego wzrostu popytu na surowce, w związku z czym konieczne będzie zminimalizowanie ich wpływu na środowisko, uznała Komisja.

Z przedstawionych szacunków wynika, że gwałtowny wzrost popytu na baterie na świecie doprowadzi do równoważnego wzrostu popytu na surowce, zwłaszcza na kobalt, lit, nikiel i mangan, co będzie miało znaczący wpływ na środowisko - wpłynie na zwiększenie ilości odpadów. Przewiduje się, że w latach 2020-2040 liczba baterii litowych oczekujących na recykling wzrośnie 700 razy.

Od 2006 r. baterie i zużyte baterie są regulowane na szczeblu UE na mocy dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Modernizacja tych ram jest konieczna ze względu na zmianę warunków społeczno-ekonomicznych, zmiany na rynkach i zmiany w wykorzystaniu baterii oraz rozwój technologiczny.