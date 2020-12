KE przedstawiła projekt kompleksowej reformy przestrzeni cyfrowej w UE

"Oba wnioski [legislacyjne] służą jednemu celowi: zagwarantowaniu, abyśmy jako użytkownicy mieli dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych produktów i usług w internecie. A także, by przedsiębiorstwa działające w Europie mogły swobodnie i sprawiedliwie konkurować w internecie, podobnie jak robią to poza internetem. [...] Powinniśmy być w stanie bezpiecznie robić zakupy i wierzyć w prawdziwość czytanych przez nas informacji. Ponieważ to, co jest nielegalne poza internetem, jest również nielegalne w internecie" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.