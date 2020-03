KE przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Plan ten koncentruje się na zmianie produkcji w taki sposób, by móc korzystać z zasobów, które - w taki czy inny sposób - nadają się do ponownego użycia.

Dziś nasza gospodarka ma nadal charakter linearny, a jedynie 12% użytych materiałów i zasobów jest przywracanych do gospodarki. Wiele produktów rozpada się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić lub poddać recyklingowi. Są też takie, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku" -

W jego ocenie "istnieje ogromny potencjał do wykorzystania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów". Nowy plan działań ma na celu "zmianę sposobu wytwarzania produktów", tak by konsumenci mogli z nich korzystać ponownie.

Komisja zapowiedziała, że zaproponuje przepisy dotyczące polityki zrównoważonego produktu, aby zagwarantować, że produkty wprowadzane na rynek UE mają mogły być używane dłużej, by były łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu oraz by zawierały jak najwięcej materiałów z recyklingu zamiast surowców pierwotnych. Konsumenci mają mieć dostęp do informacji na temat np. możliwości naprawy i trwałości produktów.