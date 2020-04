KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

"Przyjęta poprawka do tymczasowych ram umożliwi państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw, które opracowują i wytwarzają produkty potrzebne do walki z koronawirusem, takie jak szczepionki, leki, wyroby medyczne, środki odkażające i sprzęt ochronny" - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

[II] wspieranie budowy i powiększenie skali obiektów badawczych: państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji pokrycia straty w celu wsparcia inwestycji umożliwiających budowę infrastruktury do opracowania i testowania produktów służących do zwalczania pandemii, aż do pierwszego uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Dotyczy to m.in. produktów leczniczych (w tym szczepionek) i terapii, wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego (w tym respiratorów i odzieży ochronnej, a także narzędzi diagnostycznych), środków odkażających oraz narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych użytecznych w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa;