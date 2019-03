KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. uznawania kwalifikacji zawodowych

Komisja postanowiła także dzisiaj przesłać uzasadnione opinie do 24 państw członkowskich (Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii) oraz uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia do dwóch państw członkowskich (Estonii i Łotwy).