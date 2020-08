KE zaproponowała dla Polski 11,2 mld euro pożyczek w ramach instrumentu SURE

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.