energetyka 1 godzinę temu

KE zaproponowała podwojenie liczby odnawianych budynków do 2030 r.

Komisja Europejska zaleca co najmniej podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji w ciągu najbliższych 10 lat i zapewnienia, by prowadziły one do zwiększenia efektywności energetycznej i źródeł ciepła, wynika z opublikowanej dzisiaj Strategii Renowacji.