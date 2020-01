KE zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania ws. sieci 5G

"Działania te stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 5G i są następstwem uwzględniającego ten apel zalecenia Komisji z marca 2019 r. Państwa członkowskie określiły już zagrożenia i luki na szczeblu krajowym oraz opublikowały wspólną ocenę ryzyka UE. W oparciu o zestaw narzędzi państwa członkowskie zobowiązują się do kontynuowania wspólnych działań w oparciu o obiektywną ocenę zidentyfikowanych zagrożeń i proporcjonalne środki ograniczające ryzyko" - czytamy w komunikacie.

W oparciu o przyjęty dziś komunikat Komisja inicjuje odpowiednie działania w ramach swoich kompetencji i wzywa do wprowadzenia kluczowych środków do 30 kwietnia 2020 r.

"Sieci 5G odegrają kluczową rolę w przyszłym rozwoju europejskiej gospodarki cyfrowej i europejskiego społeczeństwa. Będą one główną siłą napędową przyszłych usług cyfrowych w najważniejszych obszarach życia obywateli i będą stanowić ważną podstawę transformacji cyfrowej i zielonej transformacji. Technologia 5G, która według szacunków w 2025 r. w skali globalnej będzie generować przychody rzędu 225 mld euro, stanowi kluczowy atut Europy, który pozwoli jej konkurować na światowych rynkach; bezpieczeństwo tej technologii ma zatem decydujące znaczenie dla zapewnienia strategicznej autonomii Unii. Dotyczy to miliardów połączonych przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, a także w systemach kontroli przemysłowej przetwarzających wrażliwe informacje oraz w pomocniczych systemach bezpieczeństwa" - czytamy także.

W konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi państwa członkowskie zobowiązały się zaostrzyć wymogi w zakresie bezpieczeństwa, oceniać profile ryzyka dostawców, stosować odpowiednie ograniczenia w odniesieniu do dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko, w tym niezbędne wyłączenia w odniesieniu do kluczowych zasobów uznanych za krytyczne i wrażliwe (takich jak podstawowe funkcje sieci) oraz wdrożyć strategie mające na celu zapewnienie dywersyfikacji dostawców, podano także.

"Chociaż decyzja w sprawie konkretnych środków bezpieczeństwa pozostaje w gestii państw członkowskich, wspólne prace nad zestawem narzędzi dowodzą, że wśród państw członkowskich istnieje zdecydowana wola wspólnego reagowania na wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci 5G. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego i wiarygodnego unijnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G oraz dla zapewnienia stałego otwarcia rynku wewnętrznego, pod warunkiem przestrzegania unijnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa opartych na analizie ryzyka" - podano dalej.

"Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu wdrożenia do 30 kwietnia 2020 r. środków zalecanych w konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi oraz do przygotowania do 30 czerwca 2020 r. wspólnego sprawozdania z realizacji stosownych działań w każdym państwie członkowskim. Wraz z Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa Komisja będzie nadal udzielać pełnego wsparcia, w tym poprzez inicjowanie odpowiednich działań w obszarach wchodzących w zakres jej kompetencji. Grupa współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji będzie nadal oferować wsparcie przy wdrażaniu wspomnianego zestawu narzędzi" - czytamy dalej.