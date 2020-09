KE zatwierdziła 'tarcze' dla branży turystycznej i kulturalnej

Wsparcie przybierze formę: dopłat do oprocentowania pożyczek , bezpośrednich dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania niektórych składek na ubezpieczenia społeczne .

W ramach środka dotyczącego dopłat do oprocentowania, wsparcie państwa obejmie zwrot kosztów zorganizowanych wycieczek odwołanych z powodu epidemii koronawirusa w imieniu organizatorów wycieczek.

W szczególności: obniżone stopy procentowe będą co najmniej równe minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach prawnych, dotacje bezpośrednie oraz zwolnienia z obowiązku opłacenia określonej składki na ubezpieczenie społeczne nie przekroczą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo i zostaną przyznane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalne do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.