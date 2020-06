KE zwiększyła proponowane płatności bezpośr. WPR do 290,7 mld euro na 2021-2027

"Obecna propozycja w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 znacznie wzmacnia finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. W sumie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich zaproponowano 391 mld euro, proporcjonalnie do znaczenia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w UE" - powiedział Wojciechowski w trakcie wideokonferencji.

Oznacza to, że proponowane finansowanie jest o 6,6 mld euro, czyli o około 2% wyższe, niż kwota, do której się dąży przy utrzymaniu poziomów finansowania do 2020 roku. Jest również o 26,4 mld euro wyższe niż propozycja Komisji z 2018 roku.