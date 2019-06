KGHM i PGE mają umowę z konsorcjum UKSW ws. centrum badawczego

"Chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, że będzie to jedno z miejsc zbliżenia praktycznego wykorzystania przez przedsiębiorstwa rozwiązań do dużego środowiska naukowego, którego liderem jest w tym wypadku UKSW, byśmy mogli jako Polska dokonać skoku cywilizacyjnego" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania umowy.

"Jest to dzień przełomowy w stosunkach przemysłu i nauki i nie jest to efekt nierozważności ze strony przemysłu, my przygotowaliśmy się bardzo długo. Po raz pierwszy po długich poszukiwaniach znaleźliśmy partnera, który odpowiada na nasze potrzeby w znajdowaniu rozwiązań, które będziemy mogli wprowadzać w życie" - dodał prezes PGE Henryk Baranowski.