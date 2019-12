KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

"Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD z dnia 11 lipca 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki, Intesa Sanpaolo S.p.A. Oddział w Polsce, Banco Santander, Santander Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce, Bank Millennium, Credit Agricole Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Erste Group Bank AG, SMBC Bank EU AG, Bank Handlowy w Warszawie, Société Générale Oddział w Polsce, ING Bank Śląski.