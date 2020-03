KGHM może zrealizować niższy capex jeśli ceny miedzi i srebra pozostaną niskie

"Jeśli chodzi o inwestycje, to realizujemy je na poziomie 2-2,5 mld zł co roku, przy czym część z nich to inwestycje odtworzeniowe, a część rozwojowe. W przypadku utrzymania się przez dłuższy czas niskich cen miedzi i srebra wchodzi w grę wariant przesunięcia realizacji tych inwestycji, które nie wymagają realizacji w szybszym czasie" - powiedziała Kreczmańska-Gigol podczas konferencji prasowej.