KGHM pozyskało koncesję na złoże miedzi. "Może dać nawet 20 mln ton"

- To bardzo istotne. Badamy to złoże, jeśli ono będzie dobrze wycenione, będziemy je eksplorować - zapowiedział prezes spółki. - Na podstawie odwiertów, tych odwiertów, które wykonano już historycznie, nowe złoże, na które otrzymaliśmy koncesję poszukiwawczą, może dać nawet 20 mln ton miedzi - dodał.

W jego ocenie jest to największe potencjalne złoże w Europie, a zarazem jedno z największych na świecie. Zapowiedział też, że KGHM zaplanował już inwestycje na 3 mld złotych. Inwestycje te mają przygotować tern do wydobycia. Szef miedziowego giganta wyjaśnił, że wspomniane środki są przeznaczone wyłącznie na rynek polski.

Prezes miedziowego koncernu został też zapytany o chilijską kopalnię w Siera Gorda. - Tam optymalizujemy to co mamy, nie chcemy tam wkładać nowych pieniędzy inwestycyjnych, dbamy od 3 lat, żeby te instalacje dały nam więcej przez lepszą organizację pracy i dają nam więcej, bo patrząc na produkcję, to są wzrosty rok do roku o 20 proc. - przekonywał w PR3.