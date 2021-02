KGHM: W Legnicy powstał nowy szpital modułowy dla chorych na COVID-19

"KGHM odpowiada na zapotrzebowanie i dyspozycje rządu zgodnie z naszym hasłem 'działamy - dbamy - chronimy'. Pandemia to dla nas wszystkich test z odpowiedzialności i zaangażowania we wspólną sprawę, jaką jest walka z koronawirusem. Od wielu miesięcy dostarczamy do placówek medycznych w całej Polsce pomoc w postaci środków ochrony czy sprzętu medycznego. Sprawne przygotowanie miejsc w szpitalach tymczasowych na Dolnym Śląsku to nasze kolejne działania" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.