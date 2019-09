Kidawa-Błońska: Wprowadzimy m.in. ulgę na CIT i darmowy internet dla młodzieży

"Domy spokojnej starości powinny być rozwiązaniem tylko wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia. Takim rozwiązaniem może być proponowany przez nas czek, który pozwoli sfinansować opiekę nad seniorem. Czeki opiekuńcze będą opiewać do wysokości połowy najniższego wynagrodzenia, czyli do ponad 1 000 zł" - dodała.

"Najmniej zarabiający zyskają miesięcznie 614 zł. To bonus aktywizujący dla najmniej zarabiających i - uwaga - to nie będzie koszt pracodawcy. Co więcej, zyskają nie tylko najmniej zarabiający, zyskają wszyscy pracujący. Obniżymy daniny publiczne, którymi obciążona jest praca do 35%, a dzisiaj to jest prawie 50%. Samozatrudnieni i mali przedsiębiorcy - będziecie mogli płacić niższy ZUS, bo podstawą będzie minimalne wynagrodzenie, a nie 60% średniej, bo przedsiębiorczość musi się opłacać" - dodała Leszczyna.