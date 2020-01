Kino Polska liczy, że Zoom TV osiągnie rentowność w 2021 roku

"2019 rok był dla nas udany i przybliżył nas do celu, którym jest udział Grupy Kino Polska TV w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 3% oraz awans do piątki największych grup telewizyjnych w Polsce. Cieszą nas również wyniki Zoom TV, które potwierdzają, że inwestycje w ofertę programową tego kanału i przyjęty przez nas kierunek jego rozwoju przynoszą dobre efekty. Zoom TV to obecnie najszybciej rosnący segment naszej Grupy, który przy zachowaniu tego tempa rozwoju może osiągnąć rentowność już w 2021 roku" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Kino Polska TV podało, że 2019 rok był rekordowy pod względem oglądalności zarówno dla całej Grupy, jak i należącego do niej kanału naziemnego Zoom TV.

"W minionych dwunastu miesiącach nadawca osiągnął 1,97% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z 2018 rokiem. Z kolei Zoom TV uzyskał udział w rynku na poziomie 0,53%, notując 32,5-proc. wzrost r/r. Rekordowy dla Zoom TV był również ostatni miesiąc 2019 roku - w grudniu udział kanału w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 0,64%, co oznacza wzrost o 10,3% względem grudnia 2018 (SHR%, All 16-49) - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku Grupa Kino Polska TV zanotowała również wzrost kilku innych podstawowych wskaźników oglądalności. Średnia liczba widzów, którzy w każdej minucie 2019 roku oglądali którykolwiek z kanałów Kino Polska TV wyniosła 45,5 tys. - to o 3,2% więcej niż rok wcześniej (AMR, All 16-49), podano także.

"W 2019 roku wydłużył się też średni czas oglądania stacji z portfolio Kino Polska TV w porównaniu z 2018 rokiem. Największy wzrost pod tym względem zaliczył Zoom TV, którego średni czas oglądania wzrósł w minionym roku o 26,3% - do ponad 32 minut dziennie. Przeciętny czas oglądania Kino Polska Muzyka wzrósł do średnio 25 minut dziennie (+17,3%), a Stopklatki do średnio ponad 31 minut dziennie (+5,1%; ATS, All 16-49). Wzrost wskaźnika ATS świadczy o coraz większej atrakcyjności oferty programowej kanałów Grupy Kino Polska TV" - czytamy dalej.

Dane za Nielsen Audience Measurement, live, zaznaczono także.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

