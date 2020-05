Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD.

"Gdyby nie koronawirus, zdjęcia do naszego pierwszego 'dużego' filmu właśnie by się rozpoczynały. Ponadto planujemy uruchomić własną platformę VOD, która będzie ściśle powiązaną z tematyką kanału Kino Polska i, tak samo jak ten kanał, opierała się na sentymencie do polskich filmów. Widzimy niezmiennie duże zainteresowanie polskimi filmami, do czego jako firma istotnie się przyczyniliśmy" - dodał prezes.