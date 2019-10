Klabater: Debiut 'Crossroads Inn' wyznaczony na 23 października

"Jesteśmy na finiszu produkcji naszego wewnętrznego studia - Kraken Unleashed - symulatora tawerny, Crossroads Inn. To nasz najważniejszy tytuł w 2019 r. Jako fani zarówno symulatorów jak i gier RPG zawsze chcieliśmy zagrać w grę, która umiejętnie połączy te dwa gatunki. Tak powstał pomysł na symulator tawerny, myślę, że osiągnęliśmy założony rezultat. Przygotowaliśmy dla graczy różne tryby rozgrywki - od typowo symulacyjnego trybu Sandbox, przez będące wyzwaniami scenariusze, aż po w pełni fabularny tryb kampanii, w którym w zależności od podjętych decyzji historia będzie mogła zakończyć się na jeden z dwunastu sposobów. Jesteśmy przekonani, że każdy z graczy znajdzie w Crossroads Inn coś dla siebie" - powiedział członek zarządu Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

"Wsparcie i feedback ze strony graczy pozwoliły nam dopracować i dostosować grę do oczekiwań użytkowników. Pozyskane środki przeznaczyliśmy m.in. na zwiększenie tzw. cut-scen (przerywniki filmowe), rozbudowaliśmy warstwę muzyczną oraz zatrudniliśmy najwyższej klasy lektorów. Wszystko po to, aby gra dotarła do jak największej liczby graczy" - dodał Gembicki.