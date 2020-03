Klabater: Premiera gry 'This is the Zodiac Speaking' zaplanowana na 24 września

"Gra trafi do sprzedaży 24 września br. Producentem tytułu jest studio Punch Punk Games. Projekt zadebiutuje jednocześnie w wersji na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC i Mac. To już druga po 'Harry at the End of The World' gra wydana wspólnie przez spółki Klabater i Punch Punk Games" - czytamy w komunikacie.

"This is the Zodiac Speaking" to gra z gatunku thriller psychologiczny, oparta na prawdziwej, historii seryjnego mordercy ze Stanów Zjednoczonych, o pseudonimie Zodiak.

"Historia Zodiaka to w USA już legenda. Powstało wiele książek, seriali i filmów pełnometrażowych na ten temat, ale my stawiamy sobie inne wyzwanie. Chcemy, by gracz poczuł ciarki na plecach i z biernego odbiorcy tej opowieści stał się jej aktywnym uczestnikiem, znalazł się w centrum tych dramatycznych wydarzeń i poczuł autentyczną grozę" - powiedział szef Punch Punk Games Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie,

Gra oferuje dwa tryby rozgrywki. Pierwszy - dla zaawansowanych graczy - łączy elementy narracyjne z elementami akcji i skradanki. Drugi - detektywistyczny, skupiający się na samej opowieści - został zaprojektowany z myślą o graczach preferujących wolniejsze tempo rozgrywki.

"Historie oparte na prawdziwych wydarzeniach, z odniesieniem do rzeczywistości, mają olbrzymi potencjał komercyjny i duże grono odbiorców. Zodiak to wyrazista amerykańska historia, wciąż żywa, który mimo upływu lat, ma nadal ogromny wpływ na światową kulturę. Seryjni mordercy i ich zbrodnie fascynują widzów i czytelników od lat. W produkcji Punch Punk Games i Klabatera gracze będą mogli zapoznać się z faktami i spekulacjami dotyczącymi króla seryjnych morderców nieuchwytnego Zodiaka. Jestem pewien, że to będzie przygoda, która nikogo nie pozostawi obojętnym" - dodał członek zarządu Klabatera Michał Gembicki.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

