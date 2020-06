Klienci banków spółdzielczych otrzymali ponad 3,5 mld zł wsparcia z tarczy PFR

Wnioski o pomoc w ramach tarczy finansowej PFR można składać w bankowości internetowej 510 banków spółdzielczych. To prawie wszystkie banki z Grupy BPS i SGB, zaznaczono.

"Zainteresowanie wsparciem z tarczy finansowej nie słabnie. Zaobserwowaliśmy większe zaangażowanie wśród przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w kwietniu. Pokazuje to, że sytuacja jest dynamiczna, a wsparcie banków spółdzielczych SGB aktualne. Zachęcam do aplikowania o środki i przypominam, że można to zrobić jedynie przez bankowość internetową" - powiedział prezes SGB-Banku Mirosław Skiba, cytowany w komunikacie.