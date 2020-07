Klienci banków zrzeszonych w Grupie BPS mogą korzystać z usługi mojeID

mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej - klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, podano.

"Wdrożenie mojeID jest technologicznym i procesowym skokiem w przyszłość. Rozwój cyfrowych usług komercyjnych czy publicznych nie jest możliwy bez tożsamości cyfrowej. Banki spółdzielcze, które są liderami pod względem tempa implementowania wszelkich nowinek technologicznych, są tego w pełni świadome. W dłuższej perspektywie wdrożenie usługi mojeID przyczyni się do intensywniejszego rozwoju cyfrowej gospodarki. Natomiast beneficjentami tego rozwiązania już teraz są klienci banków, którzy zyskali dostęp do narzędzia umożliwiającego załatwianie wielu spraw zdalnie. Jesteśmy bardzo dumni z tak efektywnie rozwijającego się partnerstwa z sektorem bankowości spółdzielczej" - powiedział prezes KIR Piotr Alicki, cytowany w komunikacie.

"Nowoczesna instytucja finansowa to ta, która udostępnia swoim klientom rozwiązania cyfrowe. Każdy, kto korzysta z bankowości internetowej, wie, jakie to wygodne. Potwierdzanie tożsamości online to kolejny krok łączący usługi bankowe z wieloma codziennymi sprawami, które załatwiają nasi klienci, czy to w urzędach, czy w firmach komercyjnych. Wdrożenie mojeID i Profilu Zaufanego w bankach spółdzielczych z Grupy BPS przebiegało w rekordowym tempie, zważywszy na znaczną liczbę zaangażowanych podmiotów, w tym kilku różnych dostawców bankowości internetowej. Dlatego jestem dumny ze sprawności organizacyjnej, jaką wykazały się wszystkie zespoły, zwłaszcza te pracujące w trybie zdalnym podczas pandemii. Jestem pewien, że cyfrowa tożsamość pozwoli naszym klientom oszczędzić czas i wygodniej organizować bieżące sprawy" - dodał prezes Banku BPS zrzeszającego banki spółdzielcze Artur Adamczyk.