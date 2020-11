Kluby za rozszerzeniem wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy 6.0

Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą 25 branż z Polskich Kodów Działalności - PKD) , w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, rozrywki i branży fitness, a także sprzedaży detalicznej na bazarach. Zgodnie z projektem przedsiębiorcy, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do zwolnienia z ZUS oraz postojowego.

Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoli im zatrzymać łącznie prawie 530 mln zł. Propozycja polegająca na wprowadzeniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego obejmie ok. 146 tys. przedsiębiorców, co powinno przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.