Kluza: Czeka nas duży rozwój regulacji w obszarze związanym z ochroną konsumenta

"Rynek jest efektywny co do zasady, jednak nie oznacza to, że nie pojawiają się okresowe nieefektywności. W dużej mierze są one prowokowane brakiem regulacji (nie nadążają za zmianami np. technologicznymi) lub nadmiarem regulacji (np. gold-plating utrudniający rozwój rynku kapitałowego). Państwo jako regulator może te nieefektywności korygować: od legislacji po reakcję wymiaru sprawiedliwości" - powiedział prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek podczas debaty.