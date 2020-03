KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis BGK

"Decyzja KNF ma związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów i była niezbędna do wejścia w życie aneksów do zawartych przez BGK z bankami kredytującymi umów portfelowej linii gwarancji de minimis, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców z sektora MŚP, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19" - czytamy w komunikacie.