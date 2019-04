KNF: Banki oczekują wzrostu zysku netto o 11,4% r/r w 2019 r., wyższego ROE

"Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 5,1%, a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 4,7%, co doprowadzi do minimalnego wzrostu poziomu TCR z 19,16% do 19,23%. Prognozowany jest istotny wzrost kapitału Tier II (o 9,8%). W tym samym czasie kapitał Tier I wzrośnie o 4,6%, a wskaźnik T1 zmniejszy się z 17,17% do 17,15%" - czytamy także.