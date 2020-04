KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

"Do wejścia w życie zawartych przez BGK z bankami kredytującymi umów portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, niezbędne było wyrażenie przez KNF zgody na powierzanie przez BGK innym bankom, na podstawie art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania w odniesieniu do tych kredytów" - czytamy w komunikacie.